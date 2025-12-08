ضاحي خلفان يستقبل البروفيسور هو إنج سينج

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه أمس، البروفيسور هو إنج سينج، الأكاديمي البارز المتخصّص في دراسات المحيط الهندي والأنثروبولوجيا التاريخية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الأمنية والأكاديمية، والاطلاع على أحدث الأبحاث المتعلقة بالتاريخ الاجتماعي للمنطقة.

وأثنى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على القيمة المعرفية العالية لأبحاث البروفيسور سينج، مؤكداً على أن فهم التاريخ المشترك يمثّل ركيزة أساسية لصنع القرارات المستقبلية. حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.