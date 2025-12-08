الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ضاحي خلفان يستقبل البروفيسور هو إنج سينج

ضاحي خلفان خلال الاستقبال (من المصدر)
9 ديسمبر 2025 01:21

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه أمس، البروفيسور هو إنج سينج، الأكاديمي البارز المتخصّص في دراسات المحيط الهندي والأنثروبولوجيا التاريخية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الأمنية والأكاديمية، والاطلاع على أحدث الأبحاث المتعلقة بالتاريخ الاجتماعي للمنطقة.
وأثنى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على القيمة المعرفية العالية لأبحاث البروفيسور سينج، مؤكداً على أن فهم التاريخ المشترك يمثّل ركيزة أساسية لصنع القرارات المستقبلية. حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

ضاحي خلفان
دبي
الإمارات
