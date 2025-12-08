الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الفجيرة يبحث تعزيز العلاقات مع تركيا وغواتيمالا والسلفادور

محمد الشرقي بحث مع السفراء تعزيز وتطوير مجالات التعاون (وام)
9 ديسمبر 2025 01:22

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُعلن تقديم موعد خُطبة وصلاة الجمعة
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في قمة «بريدج 2025» بمبادرات تفاعلية

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، - كلاً على حدة- لطف الله غوكتاش، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، وخورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، وجيراردو بيريز فيغيروا، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة.
ورحب سموه بالسفراء، الذين قدموا للسلام على سموه، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهام عملهم.
وجرى خلال اللقاءات تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون على مختلف الصعد.
وأشاد السفراء بما تشهده إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، من تطور مشهود ونهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات.
حضر اللقاءات الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

تركيا
غواتيمالا
السلفادور
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
محمد الشرقي
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©