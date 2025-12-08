الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنفيذي رأس الخيمة» يقر إطاراً تشريعياً للبعد الإنساني والتقني

«تنفيذي رأس الخيمة» يقر إطاراً تشريعياً للبعد الإنساني والتقني
9 ديسمبر 2025 01:21

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُعلن تقديم موعد خُطبة وصلاة الجمعة
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في قمة «بريدج 2025» بمبادرات تفاعلية

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة القرار رقم (19) لسنة 2025، بشأن اعتماد آلية إعداد التشريعات وإصدارها، في خطوة تهدف إلى تعزيز القيمة العامة، وتحقيق أثر إيجابي مستدام.
يأتي هذا القرار ليعكس التزام الإمارة برفع مستوى التنافسية وجودة الحياة، والإسهام في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الحكومية، من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية، وترشيد الإنفاق لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.كما تسهم هذه الآلية في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الثقة من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية، وتوسيع نطاق المشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة.
وتتميز هذه الآلية بتركيزها الاستراتيجي، ودمجها بين البعد الإنساني والتقني، وقدرتها على تحقيق المواءمة المثلى بين الجودة والسرعة في تطوير السياسات والتشريعات.
كما تم تطبيق منهجيات الهندسة المتزامنة وهندسة العمليات، ما أدى إلى حذف أربع خطوات رئيسة، وتحقيق انسيابية بين الأطراف من خلال تجنب التنقل المتكرر بين الخطوات المتتالية. وقد تم تعزيز ذلك من خلال إدخال اتفاقيات مستوى الخدمة، ومراعاة تجربة المتعامل عند مراجعة اللوائح التنفيذية ذات الصلة. وتتضمن الآلية تعزيز جودة المخرجات من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب المشاركة الفاعلة للجان القطاعية المتخصصة.

عملية التحديث
استندت عملية التحديث إلى منهجية التفكير التصميمي، حيث بدأت بتحديد متطلبات الجهات الحكومية والمخاطبين بالتشريعات، مروراً بمراحل توليد الأفكار والتطبيق التجريبي، قبل اعتماد الآلية بشكل نهائي.

تنفيذي رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة
رؤية 2030
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©