بعد انطلاق القمة.. تطبيق «بريدج» في المركز الأول ضمن تطبيقات الأعمال في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت قمة «بريدج 2025» فعاليات يومها الأول بزخم رقمي لافت، بعد أن احتل تطبيقها الرسمي المركز الأول ضمن تطبيقات الأعمال في متجر التطبيقات داخل دولة الإمارات خلال وقت قياسي، في إنجاز يعكس أهمية القمة وحجم الحراك العالمي المرتبط به.

وعكس هذا الصعود السريع مستوى الاهتمام الواسع الذي حظيت به القمة منذ الدقائق الأولى.

وجرى تطوير تطبيق «بريدج» ليكون منصة تفاعلية شاملة تجمع بين الحضور والمتحدثين والشركاء، حيث يعمل كمنظومة تنسيق مباشرة تساعد المشاركين على بناء شبكات معرفية جديدة، ومتابعة الاجتماعات، والجلسات، وتبادل الرسائل والمحتوى المهني على نطاق غير مسبوق. وتحوّل التطبيق عملياً إلى مركز تشغيل رقمي للقمة، يمكّن جمهورها العالمي من التواصل والعمل المشترك في الوقت ذاته. وبحلول منتصف اليوم الأول من القمة، سجل التطبيق مؤشرات نشاط تُظهر حراكاً رقمياً متسارعاً، إذ تجاوز عدد التفاعلات 3.5 مليون تفاعل، إلى جانب أكثر من 20,600 رسالة متبادلة، و1,200 اجتماع منسق عبر المنصة، إضافة إلى ما يفوق 9,500 عملية تواصل مهني، وقرابة 500 منشور داخل مجتمع التطبيق. وتشير هذه الأرقام إلى بيئة رقمية مكتملة العناصر تجمع المتخصصين وصناع القرار في فضاء واحد يسمح بتشكيل التحالفات الإعلامية والمعرفية.