علوم الدار

شراكة لإطلاق أسطول روبوتاكسي في أبوظبي بين"لومو" و"مرسيدس-بنز" و"مومنتا"

9 ديسمبر 2025 12:14

أعلنت "لومو" الشركة الوطنية الإماراتية المتخصصة في حلول التنقل الذكي والقيادة الذاتية، عن إطلاق أسطول روبوتاكسي فاخر ذاتي القيادة في أبوظبي بالشراكة مع مرسيدس-بنز وشركة مومنتا المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي للقيادة الذاتية.

ويعتمد أسطول الروبوتاكسي الجديد على نظام القيادة الذاتية من المستوى الرابع "L4" المطوّر من شركة مومنتا، والمبني على طراز مرسيدس-بنز "S-Class" الجديد، ليقدم أول نموذج قابل للتوسع لخدمة روبوتاكسي مبنية على منصة إنتاج سيارات فاخرة على نطاق واسع.

ومن المقرر بدء العمليات التجارية للأسطول في أبوظبي خلال العام المقبل 2026 مع خطط للتوسع في أسواق دولية إضافية في المراحل اللاحقة.

ويجمع هذا التعاون الإستراتيجي بين ثلاث جهات رائدة في قطاع التنقل الذكي، تتشارك رؤية موحدة لمستقبل النقل القائم على التكنولوجيا والابتكار.

وقال معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة :"إن التعاون الاستراتيجي بين مرسيدس ومومنتا ولومو يجسد أعلى معايير الهندسة وتقنيات القيادة الذاتية، مشيراً إلى أن جمع هذه القدرات في دولة الإمارات ليس مصادفة بل نتيجة لتوفير الدولة البيئة المثالية لاختبار وتطوير واستعراض مستقبل التنقل الذكي؛ حيث تجمع الإمارات بين وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ والالتزام بالابتكار وهو ما يعزز تفردها وتميزها في هذا المجال الحيوي".

من جهته قال يورغ بورزر، الرئيس التنفيذي للتقنية في شركة مرسيدس-بنز AG: "بالشراكة مع مومنتا ولومو، نعيد تعريف معايير التنقل من خلال ابتكار روبوتاكسي فاخر"، مشيراً إلى الالتزام بدمج أعلى مستويات السلامة مع الراحة والأناقة لتقديم معيار جديد للنقل الذكي العالمي.

من جانبه قال شودونغ كاو، الرئيس التنفيذي لشركة مومنتا: "يمزج هذا التعاون الثلاثي بين قرن من خبرة مرسيدس-بنز الهندسية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من مومنتا والقدرات التشغيلية المحلية المتميزة لشركة لومو حيث تستند خدمة روبوتاكسي المدعومة بنموذج التعلم المعزز "R6" من مومنتا إلى تقديم تجربة تنقل ذكية تجمع بين السلامة والجودة الفاخرة".

جدير بالذكر أن "لومو" شركة وطنية متخصصة في حلول التنقّل ذاتية القيادة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز منظومة التنقل الذكي والمتقدم، من خلال تقديم تجربة روبوتاكسي آمنة ومنظمة وعالية الجودة. كما تلتزم الشركة بدعم الابتكار والتميز التشغيلي بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحو أنظمة تنقل ذكية ومستدامة وجاهزة للمستقبل.

المصدر: وام
النقل الذكي
مرسيدس
ابوظبي
