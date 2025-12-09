الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي يبحث توجهات المرحلة المقبلة

9 ديسمبر 2025 15:06

عقد مجلس أمناء الجائزة التميز الحكومي العربي، اجتماعه في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس المجلس، وحضور أعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة. وناقش المجلس خلال اجتماعه أبرز توجهات الجائزة في المرحلة المقبلة، وآليات تعزيز دورها في تسليط الضوء على التجارب الناجحة والممارسات المميزة في العالم العربي لخدمة الناس وتحسين حياتهم وتعميم هذه التجارب الناجحة في العالم العربي لإلهام الحكومات. وأكد المجلس تعزيز دور الجائزة لنشر أفضل الممارسات والمعارف والنماذج المبتكرة ودورها منصة عربية للاحتفاء بالجهود المتميزة في الإدارة الحكومية. واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على فئات الجائزة المكونة من 16 فئة، والإنجازات التي حققتها خلال دوراتها السابقة، والتي بلغت المشاركات فيها ما يزيد على 14 ألف مشاركة عكست رغبة في التبادل المعرفي لأفضل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الحكومية العربية، كما تم تسلم أكثر من 6600 طلب ترشيح، وكان إجمالي عدد الفائزين 91 يمثلون نماذج عربية ملهمة استطاعت أن تقدم حلولاً مبتكرة لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية. حضر الاجتماع أعضاء مجلس أمناء الجائزة، معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، الأمين العام لجائزة التميز الحكومي العربي من دولة الإمارات، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والسيد إبراهيم سلمان الحمادي، من دولة الإمارات الذي تم اختياره عضواً ومقرراً في مجلس أمناء الجائزة.

