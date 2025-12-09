إطلاق مرحلة تطويرية جديدة لـ"واحة العين"

أعلنت إيجل هيلز، شركة الاستثمار والتطوير العقاري ومقرها أبوظبي، بالتعاون مع بلدية مدينة العين عن إطلاق مرحلة تطويرية جديدة لواحة العين، أحد أبرز المواقع الثقافية المسجّلة لدى اليونسكو.

ويهدف المشروع إلى إعادة تقديم الواحة كوجهة سياحية وثقافية على مدار العام، من خلال تجارب ومرافق تعكس طابعها التاريخي وتبرز قيمتها البيئية وتراثها الإماراتي الأصيل.

وتقع الواحة في قلب مدينة العين، محاطة بنخيلها الممتد ونظام الأفلاج العريق الذي يعكس تاريخ المنطقة الزراعي. ويقدّم المشروع رؤية متجددة تعزّز تجربة الزوار عبر ممشى مرتفع يوفر إطلالات بانورامية على أشجار النخيل ومسارات الواحة، مع الحفاظ على المزارع العاملة أسفل الممشى.

ويقدّم المشروع رؤية متجددة لواحة العين، مقدّماً تجربة زوار فريدة تجمع بين الطابع الغذائي ونمط الحياة، مع التركيز على مفاهيم الضيافة والتجارب المتميزة. تضم المنطقة مجموعة منتقاة من المقاهي والمطاعم الفاخرة، يفتتح العديد منها أبوابه للمرة الأولى في مدينة العين. وبفضل التناغم بين المذاق والمكان وأسلوب الحياة، توفر الوجهة تجربة سلسة للزوار، حيث تمتزج جلسات الطعام الخارجية المطلّة على الطبيعة الخضراء مع مساحات اجتماعية مصممة بعناية لتعزيز شعور الانتماء وروح الاكتشاف.

وجرى تطوير هذا الفصل الجديد بالتعاون الوثيق مع بلدية مدينة العين، في تجسيد لرؤية مشتركة تقوم على حماية الإرث الثقافي للمدينة وتعزيز جاذبيتها لسكانها وزوّارها. وقد تم أيضًا إنشاء برج مراقبة جديد يتيح مشاهد واسعة للواحة، مما يعزز مكانتها كأحد أهم المعالم الطبيعية في مدينة العين.

وحرصت إيجل هيلز على تطوير تجربة ليلية متكاملة من خلال إضافة إضاءة مسائية ومسارات مخصّصة للسير بعد الغروب، مما يجعل زيارة الواحة ممتعة للعائلات والسياح طوال اليوم. وتتحول الواحة ليلاً إلى بيئة غامرة تمتزج فيها الإضاءة الهادئة بالعناصر الطبيعية، لتوفّر للزوار رحلة غنية بالتأمل والاكتشاف.

ويشمل المشروع تطوير ثلاث حدائق جديدة - حديقة الانعكاس، وحديقة التموج، وحديقة الضباب - صُممت لتوفيرمساحات مظللة للأنشطة المجتمعية والاسترخاء. وتشمل التطويرات أيضاً مساحات جلوس جديدة وأراجيح ونقاط توقف تتيح للزوار التفاعل مع الطبيعة والتمتع بجمال أشجار النخيل والمناظر الطبيعية المحيطة.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز:"تُعد واحة العين من أهم الكنوز الطبيعية والثقافية في الدولة، ونحن فخورون بإطلاق مرحلة تطويرية جديدة تعمّق تجربة الزوار وتتيح لهم استكشاف جمال الواحة بطرق معاصرة، وتعزّز مكانتها كوجهة ثقافية رائدة".

وقال راشد مصـبّـح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين:"مشروع "واحة العين" يشكّل محطة مهمة في إبراز القيمة التاريخية والبيئية للواحة وتعزيز حضورها كوجهة سياحية وثقافية رائدة. وأوضح أن البلدية تحرص على التعاون مع الشركات الرائدة مثل إيجل هيلز لإبراز المشاريع الاستراتيجية ودعم رؤيتها التنموية، مؤكداً التزامها بتطوير مرافق مبتكرة توفر تجربة متكاملة تعكس أصالة الهوية التراثية وجمال البيئة الطبيعية في منطقة العين".

ويأتي تطوير واحة العين تماشياً مع استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030، التي تهدف إلى استقطاب نحو 520 ألف زائر للإقامة الفندقية في المنطقة بحلول عام 2030، وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للسياحة الثقافية والصحية وسياحة المغامرات.

ولا تزال واحة العين تلعب دوراً محورياً في تشكيل هوية المدينة من خلال مزارعها التقليدية ونظام الأفلاج التاريخي الفريد من نوعه. ومع هذه المرحلة الجديدة من التطوير، تستعد الواحة لاستقبال الزوار بتجربة متكاملة تحتفي بالتراث والطبيعة والبيئة المحلية، وتعيد إحياء علاقتها بالمجتمع والزوار على حد سواء.