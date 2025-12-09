الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
علوم الدار

الطقس المتوقع غداً في الإمارات

الطقس المتوقع غداً في الإمارات
9 ديسمبر 2025 17:03

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:15، والمد الثاني عند الساعة 06:56، والجزرالأول عند الساعة 08:10، والجزر الثاني عند الساعة 23:23.

وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 04 :13، والمد الثاني عند الساعة 19:02، والجزر الأول عند الساعة 07:52، والجزرالثاني عند الساعة 19:29.

المصدر: وام
