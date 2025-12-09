الأرصاد تكشف حالة الطقس من ليل 12 حتى 19 ديسمبر

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليوم، حول الحالة الجوية للفترة من مساء 12 ديسمبر وحتى 19 ديسمبر الجاري، موضحاً ان الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي، إلى جانب منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، يصاحبه تكوّنات مختلفة من السحب وفرص لسقوط أمطار متفرقة على فترات متباعدة.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول أحياناً إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع احتمال زيادة نشاطها أحياناً خاصة مع السحب، وقد تكون مثيرة للغبار على اليابسة.

وأضاف المركز أن البحر في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج ويضطرب أحياناً مع السحب، بينما سيبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.