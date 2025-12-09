الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في الشارقة تعقد اجتماعها الدوري

لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في الشارقة تعقد اجتماعها الدوري
10 ديسمبر 2025 01:45

الشارقة (وام)

عقدت لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة اجتماعها الدوري برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الطلبات المقدمة، وراجعت الحالات الجديدة وفق المعايير المعتمدة وآليات الصرف، بما يضمن استمرارية تقديم الدعم للفئات المستحقة.
ويأتي عمل اللجنة في إطار حرص إمارة الشارقة على تعزيز منظومة الخدمات الموجهة للمتقاعدين، من خلال توفير منح تكميلية تسهم في رفع مستوى المعيشة وتلبية المتطلبات الأساسية لهذه الفئة، بما يعكس اهتمام الإمارة بتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

