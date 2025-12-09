الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«Ai71» الإماراتية شريك في مشروع «AgriLLM»

مهدي غساسي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتقنية في شركة AI71
10 ديسمبر 2025 01:45

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«ميتا» تمنح مستخدمي «إنستغرام» أدوات تحكم جديدة في الخوارزمية
نهيان بن مبارك يفتتح المؤتمر الدولي الثالث لمستقبل أكثر استدامة 2025

أعلنت شركة AI71 الإماراتية عن شراكتها في مشروع AgriLLM، وهو نموذج لغوي كبير مفتوح المصدر متخصص في القطاع الزراعي، وذلك خلال إطلاق منظومة الذكاء الاصطناعي للقطاع الزراعي العالمي أمس في أبوظبي.
وتعتمد هذه المنظومة على شبكة تعاون تضم مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة وعدداً من المؤسسات في أبوظبي، إضافة إلى شركاء دوليين رئيسيين، من بينهم مؤسسة غيتس، والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية CGIAR، والبنك الدولي.
ويهدف المشروع إلى تحويل المعرفة الزراعية المعقدة إلى نصائح وإرشادات عملية يمكن للمزارعين وصغار المنتجين الاستفادة منها بسهولة حول العالم، كما يستند إلى بيانات زراعية معمقة تشمل 150 ألف وثيقة زراعية، و50 ألف ورقة بحثية، و120 ألف سؤال وجواب واقعي في مجال الزراعة. كما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة، خصوصاً في الدول النامية ومناطق البنية التحتية المحدودة.
وقال مهدي غساسي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتقنية في شركة AI71 الإماراتية، إن شراكة الشركة في مشروع «AgriLLM» تمثّل تعاوناً بين أكثر من 15 منظمة من الإمارات وحول العالم لبناء أول نموذج لغوي كبير متخصص في الزراعة.
وأضاف غساسي أن العام الماضي شهد جمع البيانات اللازمة لتطوير النموذج وتحسينه، وإطلاق مساعد ذكي لمزارعي المزارع الصغيرة لتمكينهم من الوصول السريع والعملي إلى المعلومات الزراعية.

مكتب الشؤون الدولية
AI71
مؤسسة غيتس
القطاع الزراعي
قطاع الزراعة
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
الرياضة
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
اليوم 22:41
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
علوم الدار
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
اليوم 22:33
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
الأخبار العالمية
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
اليوم 21:58
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
الرياضة
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
اليوم 21:35
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©