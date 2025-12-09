«Ai71» الإماراتية شريك في مشروع «AgriLLM»

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة AI71 الإماراتية عن شراكتها في مشروع AgriLLM، وهو نموذج لغوي كبير مفتوح المصدر متخصص في القطاع الزراعي، وذلك خلال إطلاق منظومة الذكاء الاصطناعي للقطاع الزراعي العالمي أمس في أبوظبي.

وتعتمد هذه المنظومة على شبكة تعاون تضم مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة وعدداً من المؤسسات في أبوظبي، إضافة إلى شركاء دوليين رئيسيين، من بينهم مؤسسة غيتس، والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية CGIAR، والبنك الدولي.

ويهدف المشروع إلى تحويل المعرفة الزراعية المعقدة إلى نصائح وإرشادات عملية يمكن للمزارعين وصغار المنتجين الاستفادة منها بسهولة حول العالم، كما يستند إلى بيانات زراعية معمقة تشمل 150 ألف وثيقة زراعية، و50 ألف ورقة بحثية، و120 ألف سؤال وجواب واقعي في مجال الزراعة. كما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة، خصوصاً في الدول النامية ومناطق البنية التحتية المحدودة.

وقال مهدي غساسي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتقنية في شركة AI71 الإماراتية، إن شراكة الشركة في مشروع «AgriLLM» تمثّل تعاوناً بين أكثر من 15 منظمة من الإمارات وحول العالم لبناء أول نموذج لغوي كبير متخصص في الزراعة.

وأضاف غساسي أن العام الماضي شهد جمع البيانات اللازمة لتطوير النموذج وتحسينه، وإطلاق مساعد ذكي لمزارعي المزارع الصغيرة لتمكينهم من الوصول السريع والعملي إلى المعلومات الزراعية.