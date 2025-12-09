الإمارات تفوز باستضافة الكونغرس العالمي للمهندسين 2027

دبي (الاتحاد)

حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً يُعزّز حضورها الدولي في القطاع الهندسي، بعد إعلان الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية WFEO فوزها رسمياً باستضافة الكونغرس العالمي للمهندسين WEC2027، وذلك خلال اجتماع الاتحاد الذي انعقد في شنغهاي، الصين.

وجاء الإعلان عقب عرض تقدمت به جمعية المهندسين، أبرزت من خلاله جاهزية الدولة لتنظيم مؤتمرات هندسية عالمية كبرى، اعتماداً على خبراتها المتقدمة في مجالات الابتكار والاستدامة والبنية التحتية، إلى جانب رؤيتها الطموحة في تطوير المهنة الهندسية وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال المهندس عبدالله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين: «فوز الإمارات باستضافة الكونغرس العالمي للمهندسين يعكس الثقة الدولية في قدراتها على إدارة أكبر الفعاليات الهندسية. وتمثّل هذه الاستضافة فرصة لإظهار كفاءات المهندسين الإماراتيين وإسهامهم في مستقبل القطاع عالمياً، وترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للابتكار الهندسي إقليمياً ودولياً».

ويُنظم WEC2027 بالشراكة بين جمعية المهندسين وبلدية دبي، حيث يُعد الجانبان شركاء أساسيين في التخطيط والإدارة. وستتولى بلدية دبي، بالتعاون مع الجمعية، تنسيق العمليات التنظيمية واللوجستية، والعمل مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان تقديم نسخة عالمية المستوى من الحدث.

من جانبها، أكدت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني ببلدية دبي، أن هذا الفوز يعكس المكانة الراسخة للإمارات كمركز يجذب أبرز العقول الهندسية حول العالم. وقالت: «نرى في بلدية دبي وجمعية المهندسين عبر هذا الكونغرس فرصة استثنائية لتسليط الضوء على دور دولة الإمارات المحوري في قيادة الحوار الهندسي، وطرح أحدث الابتكارات والحلول والتحديات الهندسية العالمية للنقاش من أجل تطوير حلول هندسية مبتكرة ومستدامة، وتعزيز نمو القطاع والارتقاء بالعمل الهندسي على أساس من التعاون الدولي المتكامل بين الحكومات والمنظمات والجهات الأكاديمية. نحن حريصون على دعم الشباب والمهندسين الإماراتيين من خلال إشراكهم في صياغة مستقبل القطاع الهندسي على المستوى الدولي».