«أبوظبي للإعلام» تُشارك في قمة «بريدج 2025» بمبادرات تفاعلية

أبوظبي (الاتحاد)



تُشارك «أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في فعاليات قمة «بريدج 2025»، أضخم حدث عالمي في مجالات الإعلام والمحتوى والترفيه، بصفتها الشريك الإعلامي الرسمي، من خلال منصتَي عرض متكاملتين تقدّمان مجموعة من المبادرات الإعلامية التفاعلية، والتي تتنوع بين الإنتاج، والبث، والتغطية المباشرة، والعروض الإبداعية، فضلاً عن استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتجسِّد منصة «أبوظبي للإعلام» المشاركة في قمة «بريدج 2025»، التي انطلقت أول من أمس وتختتم اليوم، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، رؤية الشركة في تحويل منصاتها إلى مساحة تفاعلية تتيح للزوّار خوض تجارب إبداعية في صناعة وإنتاج المحتوى المرئي والسمعي والرقمي، بما يعكس دورها المتنامي وجهة إعلامية تجمع بين المحتوى الترفيهي والإعلام الهادف والابتكار في الطرح والبرامج.



بث مباشر

وإلى جانب المنصة الرئيسة لـ «أبوظبي للإعلام»، تشارك «لايف» التابعة للشركة، والمتخصصة في تقديم خدمات البث المباشر، بمنصة عرض متخصصة، لتقديم بثٍ مباشر من قلب الفعاليات، حيث تضيء على كواليس القمة، وتفاعلات الجمهور والضيوف، في مشهد يتكامل مع منظومة التغطية الشاملة التي توفرها «أبوظبي للإعلام».



ذكاء اصطناعي

تقدِّم «أبوظبي للإعلام» من خلال منصتها، مجموعة متنوعة من البرامج، والتجارب التفاعلية الموجَّهة للجمهور عبر أنشطة مبتكَرة تُتيح فرصة التعرف على مختلف التخصصات في عالم الإعلام. وتوفّر المنصة مجموعة من التجارب المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، تشمل محطة «تحدّي الفيديو بالذكاء الاصطناعي» التي تمكِّن الزوّار من أداء دور مقدِّم برامج أو نشرات إخبارية، ومحطة «تحدي الصوت بالذكاء الاصطناعي» لتجربة التعليق الرياضي أو التقديم الإذاعي، إلى جانب منطقة تصوير فوتوغرافي ذكي يُدخل الزوار في أجواء المَشاهد المستوحاة من إنتاجات «أبوظبي للإعلام»، بالإضافة إلى إمكانية تجسيد شخصيات كرتونية مستوحاة من «مجلة ماجد». كما تستعرض المنصة مسيرة «أبوظبي للإعلام» منذ عام 1969 وحتى اليوم، من خلال محتوى مبتكر يربط بين الذاكرة الإعلامية والتحوّل الرقمي الذي تشهده مختلف منصات الشركة.



ركن السينما

وتضم منصة «أبوظبي للإعلام» ركناً سينمائياً لتقديم محتوى منصة ADMN على تطبيق «ستارزبلاي» في أجواء تفاعلية تعرِّف الزوّار بالهوية البصرية والبرامج الجديدة للمنصة، إلى جانب تسليط الضوء على دور التقنيات المتقدمة في تطوير منظومة الإنتاج والبث.

تقنيات متقدمة

تخصّص منصة «أبوظبي للإعلام» مساحة لاستوديوهات البث التلفزيوني والإذاعي، حيث تستضيف مجموعة من الحوارات المباشرة، والتغطيات الخاصة مع المتحدثين والخبراء المشاركين في القمة، مما يعكس دورها في نقل الفعاليات إلى الجمهور عبر منصاتها الإعلامية المرئية، والإذاعية، والرقمية، والمطبوعة.



3 مشاريع

ويُطلق فريق الذكاء الاصطناعي التابع لـ «أبوظبي للإعلام»، خلال المشاركة في قمة «بريدج 2025»، 3 مشاريع داخلية تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتتنوّع مهامها واختصاصاتها في المجالات الإعلامية، والإدارية، والتنظيمية في مختلف عمليات الشركة.

ويتمثّل أول هذه المشاريع في إطلاق منصة «أميرة»، المساعد الشخصي الذكي لموظفي «أبوظبي للإعلام» ADMN AMEERA، والتي تُعتبر بمثابة مساعد شخصي يمكنه الإجابة عن أسئلة الموظفين المتعلقة بالسياسات والإجراءات الخاصة بالشركة. كما أطلق الفريق نظام التحرير الذكي الذي يمكِّن الإعلاميين من استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الأخبار من المصادر المعتمَدة فقط مع توفير الفيديو والصور. أما المشروع الثالث، فهو عبارة عن نظام ذكي مخصَّص لدعم فريق قسم المشتريات، لمساعدتهم على التواصل مع المتعاملين والمورِّدين.



«مركز الاتحاد للأخبار»

يقدِّم «مركز الاتحاد للأخبار» تغطية شاملة ومتكاملة على مدار أيام القمة، تتضمن إنتاج نشرات وتقارير خاصة، ورسائل مباشرة من موقع القمة، ومحتوى رقمياً موجَّهاً لمنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إنتاج مواد إعلامية تُبرز الشراكات والحوارات التي تشهد القمة انعقادها، بما يعزِّز حضورها محلياً وإقليمياً ودولياً.



تغطية خاصة

توفِّر «أبوظبي للإعلام» تغطية خاصة لمدة ساعتين على الهواء مباشرة خلال أيام القمة، حيث تستضيف عدداً من الضيوف من مختلف الكفاءات والتخصصات في استوديوهات شبكة قنوات «تلفزيون أبوظبي» المتواجدة في القمة. كما عرضت فيلماً وثائقياً يستعرض جولة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، للتعريف بأهداف قمة «بريدج 2025». ويتواجد فريق مراسلي الشبكة في مختلف منصات ومناطق فعاليات القمة لإجراء مقابلات مع المشاركين وتقديم رسائل تفاعلية وإبداعية.

السجادة الحمراء

على السجادة الحمراء التي تُعد جزءاً حيوياً وتفاعلياً ضمن منصة «أبوظبي للإعلام»، توفِّر الشركة يومياً الفرصة للإعلاميين للاطلاع على جديد الأعمال التي ستقدمها خلال عام 2026، حيث يكون زوار جناحها في «بريدج 2025» وعلى مدار الأيام الـ3 للقمة، على موعد مع نخبة من نجوم الدراما الإماراتية والعربية، وهم الفنانون: هدى الخطيب وأحمد العونان من مسلسل «الباء تحته نقطة» بجزئه الثاني، عبدالله بن حيدر ورحاب العطار بطلَا الجزء الثاني من مسلسل «كائنات»، ياسر جلال ومصطفى أبو سريع من مسلسل «كلهم بيحبو مودي»، والذي سيكون إحدى أبرز مفاجآت 2026.



التغطية الإذاعية

تشارك الشبكة الإذاعية في النسخة الأولى من قمة «بريدج 2025»، مقدمة للزوّار تجربة إعلامية فريدة تعكس مكانتها في المشهد الإعلامي ودورها المستمر في خدمة الجمهور. وتُتيح مشاركة الزوّار الفرصة لاستكشاف تطور الإذاعة منذ بداياتها وحتى اليوم، من خلال التعرف على مراحل افتتاح المحطات المختلفة، وقصصها، والاستماع إلى مجموعة مختارة من الصوتيات النادرة من أرشيف الشبكة. كما تشمل التجربة تسجيل الأصوات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للزوّار اكتشاف مواهبهم الصوتية بطريقة مبتكَرة وتفاعلية. وتواصل الإذاعة، لعب دورها المحوري في نقل الصورة الحيّة لمختلف شرائح المجتمع عبر برامج مباشرة، وتقارير ميدانية، ومقابلات تُبَث في أوقات متنوعة، ليعيش الجمهور الحدث بكل تفاصيله.



60 ألف مشارك

تأتي مشاركة «أبوظبي للإعلام» بصورة استثنائية في قمة «بريدج 2025»، ومن المتوقَّع أن تستقطب أكثر من 60 ألف مشارك من 132 دولة، وأكثر من 430 متحدثاً محلياً وعالمياً، و1200 رئيس تنفيذي، و260 وكالة إعلانية، إلى جانب 150 جهة عارضة ضمن برنامج يتضمن أكثر من 300 جلسة وفعالية تتوزع على المسارات الـ7 للقمة، المتمثّلة في: الإعلام، واقتصاد صناعة المحتوى، والفن والموسيقى، والألعاب الإلكترونية، والتقنية، والتسويق، وصناعة الأفلام.