علوم الدار

«الإمارات للإعلام» يوقع 4 مذكرات تفاهم لتنظيم تصريح «الـمُـعلِن الزائر»

محمد الشحي والحضور خلال توقيع مذكرات التفاهم (وام)
10 ديسمبر 2025 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مجلس الإمارات للإعلام، أربع مذكرات تفاهم مع شركات وطنية رائدة، تمنحها صلاحية تقديم طلبات «تصريح مُعلِن زائر» للمجلس نيابة عن صُناع المحتوى الذين يقدمون محتوى إعلانياً داخل الدولة، بما يسهم في تنظيم وتسريع إجراءات الحصول على التصريح من المجلس، وذلك في إطار دعم صُناع المحتوى، وتسهيل إجراءاتهم، ورفع كفاءة عمل قطاع الإعلام.
وبحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وقعت ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، مذكرات تفاهم مع أكاديمية الإعلام الجديد، وشركة Exposed، وشركة Agency971، وشركة imfluence.
وقال محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: «حقق تصريح مُعلِن منذ إطلاقه في يوليو صدىً إيجابياً وتفاعلاً واسعاً أسهما في تعزيز تنظيم صناعة المحتوى الإعلاني، وشهد إقبالاً ملحوظاً، إذ سجلنا حتى اليوم نحو 5000 تصريح للمعلنين المواطنين والمقيمين. واليوم نخطو خطوة جديدة نحو تنظيم المعلنين الزائرين، حيث يتعين على كل مُعلِن زائر تقديم طلب الحصول على التصريح عبر إحدى الوكالات المعتمدة لدى المجلس والمُدرجة على موقعه الإلكتروني، على أن تتولى الوكالة التنسيق مع المجلس لاستكمال إجراءات إصدار تصريح المُعلِن الزائر وفق المتطلبات المعتمدة»
وأضاف: «تشهد صناعة المحتوى الإعلاني في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً يعكس قوة السوق وجاذبيته لصناع المحتوى والشركات على حد سواء. وتأتي هذه الآلية التنظيمية لتضمن حقوق جميع الأطراف، من خلال إجراءات واضحة وشفافة تمكن الشركات العاملة في الدولة من الاستعانة بصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم ضمن إطار مهني يرفع جودة المحتوى، ويحافظ على معاييره».

مجلس الإمارات للإعلام
الإمارات
محمد الشحي
محمد سعيد الشحي
صناعة المحتوى
قمة بريدج
