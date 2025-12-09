الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الجيش السريلانكي يشيد بكفاءة فريق البحث والإنقاذ الإماراتي وقدراته العالية

فريق الإمارات خلال عمليات البحث والإنقاذ (من المصدر)
10 ديسمبر 2025 01:46

كولومبو (وام) 

أشاد الجيش السريلانكي بكفاءة فريق البحث والإنقاذ الإماراتي وقدراته العالية في التعامل مع البيئات الصعبة، ودقة العمل الميداني، وسرعة الوصول إلى المواقع المتضررة. 
يأتي ذلك في وقت يستمر فيه فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في تنفيذ مهامه الميدانية في المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا. 
وتمكن الفريق، أمس، من العثور على جثة جديدة في منطقة Wattegama، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثث التي تم العثور عليها إلى (19) جثة منذ بدء العمليات، فيما تم إيقاف البحث مؤقتاً في المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات، على أن تُستأنف العمليات صباح اليوم لاستكمال البحث عن المفقودين. ويستخدم الفريق في عملياته المعدات المتقدمة وكلاب البحث المتخصصة لتمشيط المواقع والوصول إلى المفقودين تحت الركام والأتربة، ضمن الاستجابة الإماراتية العاجلة لدعم الشعب السريلانكي الصديق.

