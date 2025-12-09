«تنفيذي الشارقة» يناقش دعم السوق الاقتصادي في الإمارة

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. وناقش المجلس، خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات العامة المتعلقة بسير العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية، ودورها في تحقيق رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة. واستمراراً لتطوير المنظومة الإدارية وتعزيز العمل الحكومي، وفق رؤية وتوجهات إمارة الشارقة الطموحة، اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي العام لكل من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للدفاع المدني.

وناقش المجلس دعم السوق الاقتصادي في الإمارة، موجهاً بدراسة الأنشطة الحديثة بالتنسيق مع الجهات المعنية.