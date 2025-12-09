الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تكريم الفائزين بجائزة «حمدان - الإيسيسكو» لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي

تكريم الفائزين بجائزة «حمدان - الإيسيسكو» لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي
9 ديسمبر 2025 23:51

كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة حمدان - «الإيسيسكو» لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي ، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة الأذرية باكو على هامش مؤتمر إطلاق مؤشر الذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي، بحضور معالي حميد القطامي، رئيس مجلس الأمناء، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والخبراء.
وفاز بالجائزة ثلاثة مشاريع تعليمية رائدة من اليمن والمغرب وأذربيجان، تجاوزت قيمة برامجها أكثر من ثمانية وعشرين مليون دولار دعما لتطوير البنية التربوية في المجتمعات المستهدفة.
كما شهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين المؤسسة و«الإيسيسكو»؛ بهدف تعزيز الشراكة وتوسيع نطاق البرامج المشتركة في دعم المبادرات التعليمية داخل الدول الأعضاء.
وأكد الشيخ راشد بن حمدان، في كلمته، أن المبادرة جاءت انطلاقاً من نهج الإمارات في الاستثمار في الإنسان، ودعم التعليم بوصفه أساس التنمية، مشيراً إلى أن الجائزة تسهم في تحفيز المبادرات التعليمية، وتمكين المجتمعات من تحسين جودة التعليم، وتعزيز الاستدامة التعليمية في دول العالم الإسلامي، مشيداً بالتعاون الوثيق مع «الإيسيسكو» والدور الذي تقوم به لتعزيز جودة التعليم وتطوير المنشآت التربوية.

أخبار ذات صلة
زايد بن حمدان بن زايد يلتقي وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان
رئيس أذربيجان يستقبل زايد بن حمدان بن زايد

من جانبه، أشاد الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لـ«الإيسيسكو» بأثر الجائزة ودورها في دعم المشاريع التعليمية والتنموية، مؤكداً أهمية الشراكة مع مؤسسة حمدان في تطوير نماذج تربوية مبتكرة تخدم احتياجات الدول الأعضاء.
وأسفرت نتائج التحكيم عن فوز مشروع النموذجيات لمؤسسة حضرموت من اليمن؛ تقديراً لإسهامه في تمكين الطلبة وتعزيز البنية التعليمية، وفوز المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي عن مشروع تجهيز أقسام التعليم الأولي في المناطق القروية وشبه القروية وفوز مؤسسة حيدر علييف من أذربيجان عن برنامج الدعم التربوي والاجتماعي الموجه لعدة دول.
وأكد الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة، التزامها بمواصلة دعم المبادرات التربوية المبتكرة، وتعزيز الشراكات الدولية لضمان بيئة تعليمية مستدامة وشاملة في العالم الإسلامي.

المصدر: وام
الإيسيسكو
راشد بن حمدان بن راشد
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
باكو
أذربيجان
آخر الأخبار
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
الرياضة
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
اليوم 22:41
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
علوم الدار
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
اليوم 22:33
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
الأخبار العالمية
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
اليوم 21:58
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
الرياضة
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
اليوم 21:35
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©