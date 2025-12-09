«الشؤون الإسلامية» تشارك في مؤتمر الأوقاف بكوسوفو

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفدٌ من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد البحوث والدراسات الإسلامية في بريشتينا بكوسوفو في الفترة من 8-10 ديسمبر، تحت شعار «الأوقاف: ركيزة للتنمية المجتمعية وحفظ الهوية»، بحضور نخبةٍ من العلماء والأساتذة الجامعيين والباحثين وممثلي المؤسسات الوقفية من العالمين العربي والإسلامي.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الدور التاريخي والمعاصر للأوقاف في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء والمؤسسات الوقفية من مختلف الدول على المستوى العالمي.

وشارك وفد الهيئة في جلسةٍ رئيسيةٍ ضمن برنامج المؤتمر، لاستعراض التجارب الوقفية المتميزة وأفضل الممارسات في تطوير قطاع الوقف.

ضم وفد الهيئة، الدكتور محمد سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الوقف والزكاة في الهيئة، وعدداً من المسؤولين والمختصين في شؤون الوقف.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من حرص الهيئة على تنمية علاقات التعاون وتطويرها مع كل الدول الشقيقة والصديقة ويعزّز الاستفادة من المقترحات والخبرات والأوراق العلمية التي تخدم الأهداف المشتركة.