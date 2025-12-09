الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

وزير خارجية مقدونيا الشمالية يزور جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي

وزير خارجية مقدونيا الشمالية يزور جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي
10 ديسمبر 2025 01:45

أبوظبي (وام)

زار معالي تيمكو موتشونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه عبد القادر محمدي، سفير جمهورية شمال مقدونيا لدى الدولة، والوفد المرافق. 
وتجول معاليه والوفد المرافق له، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، واطلعوا على تاريخ تأسيس الجامع ورسالته الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة. 
وزار معاليه والوفد المرافق له ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم. 
وعلى هامش الزيارة قال معاليه: «الجامع الشامخ يُظهر أنه عندما يمتلك قائدٌ مثل الشيخ زايد رؤيةً تُمكّن على اجتماع الإنسانية ووحدة الشعوب، فإنها رؤية قابلة للتحقق. إن لديكم وطناً رائعاً، حتى على المستوى العالمي، يمثّل القيم التي أرساها الشيخ زايد». 

مقدونيا الشمالية
أبوظبي
الإمارات
جامع الشيخ زايد الكبير
