الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أبرز الأخبار
علوم الدار

بتوجيهات ولي عهد الفجيرة.. تدريب 200 طالب ضمن مبادرة تحدي الحساب الذهني

المبادرة تسهم في تعزيز مهارات الطلاب (وام)
10 ديسمبر 2025 01:46

الفجيرة (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلق تدريب 200 طالب وطالبة من مختلف مدارس الإمارة ضمن مبادرة «تحدي الحساب الذهني»، وذلك ضمن برنامج تطويري متقدم يهدف إلى الارتقاء بمهارات الحساب الذهني لديهم إلى مستويات أعلى.
ويركز البرنامج على تأهيل الطلبة عبر تدريب متطور يشمل مهارات ذهنية وتجريدية أعمق، بإشراف مركز Smart Brain المتخصص في تنمية القدرات الحسابية والعقلية، في إطار استعداد شامل لمنافسات حسابية تهدف إلى إبراز نخبة الطلبة القادرين على تحقيق نتائج عالية في الحساب الذهني السريع والدقيق.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، أن هذه المبادرة تجسد رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في الاستثمار المستدام في الكفاءات والمواهب، وبناء جيل قادر على المنافسة والمساهمة في مسارات التنمية المستقبلية، من خلال توفير برامج نوعية تعزز القدرات الذهنية والمهارية لدى النشء.

ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
محمد الشرقي
