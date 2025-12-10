الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"النهضة النسائية" تنظم العرس الجماعي التاسع لعام 2025

"النهضة النسائية" تنظم العرس الجماعي التاسع
10 ديسمبر 2025 14:21

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي، بمقرها الرئيس، العرس الجماعي التاسع لعام 2025، وذلك ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، وفي إطار مبادرات الجمعية في عام المجتمع، وذلك بهدف تمكين الشباب وتخفيف الأعباء المعيشية عن المقبلين على الزواج. ويأتي تنظيم العرس في سياق توجه وطني يدعم استقرار الأسرة الإماراتية، ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشباب، وتمكينهم من بدء حياتهم الزوجية ضمن بيئة مستقرة تعكس قيم المجتمع الإماراتي وهويته الأصيلة.
وقالت عفراء مبارك الحاي، المشرف العام على مبادرة الأعراس الجماعية، إن النسخة التاسعة من العرس استهدفت 15 شابا من الفئة التي لم تستفد من صندوق الزواج أو برامج الأعراس الجماعية الأخرى لعدم انطباق الشروط عليهم، إضافة إلى شريحة من أصحاب الهمم، في خطوة تجسد التزام الجمعية بدورها المجتمعي في سد الفجوات ودعم الفئات التي قد تواجه تحديات في بناء أسرة مستقرة.
وثمنت الدعم السخي الذي قدمته إحدى سيدات الأعمال الإماراتيات والذي أسهم في تعزيز استدامة المبادرة وتوسيع نطاق المستفيدين منها، مؤكدة أن هذا العطاء يجسد روح التكافل والتلاحم الاجتماعي المتجذرة في دولة الإمارات، ويعكس صورة مشرفة للمرأة الإماراتية في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة.
وأوضحت الحاي أن مبادرة العرس الجماعي تعد من أهم البرامج الاجتماعية التي تبنتها الجمعية لتمكين الشباب وتحصين الأسرة الإماراتية من التحديات الحديثة، مشيرة إلى أن اختيار الفئات التي لم تستفد من صندوق الزواج يعبر عن حرص الجمعية على توفير فرص حقيقية للشباب لبناء أسر مستقرة وسعيدة. وأكدت أن جمعية النهضة النسائية ستواصل إطلاق المبادرات والمشاريع التي تعزز تماسك المجتمع، وتسهم في بناء أسر إماراتية قوية قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

أخبار ذات صلة
المخا تحتفي بزفاف 500 شاب وشابة في العرس الجماعي الخامس
خالد بن محمد بن زايد وسيف بن زايد يشهدان العرس الجماعي لقبيلة الهواشم
المصدر: وام
العرس الجماعي
العرس
آخر الأخبار
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
الرياضة
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
اليوم 14:19
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
اليوم 14:16
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
الترفيه
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
اليوم 14:13
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
الرياضة
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
اليوم 14:04
شاخنوزا تشيد بدور الإمارات في تمكين أصحاب الهمم
الرياضة
شاخنوزا تشيد بدور الإمارات في تمكين أصحاب الهمم
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©