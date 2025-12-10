الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

قرية الفحص الذكي برأس الخيمة تخفض زمن اختبار القيادة بنسبة 80%

10 ديسمبر 2025 16:53

نجحت قرية الفحص الذكي للسائقين برأس الخيمة في خفض زمن اختبار القيادة بنسبة 80% للسيارات الأوتوماتيكية و70% للسيارات العادية.

 

وتوفر القرية خدمة "VIP" لإتاحة إنجاز رخصة القيادة خلال زمن قياسي قدره 5 دقائق فقط.

 

وأكد العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، أن هذا التقدم في تسهيل إجراءات المتعاملين يعكس مدى ريادة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في اعتماد الحلول الذكية لتحسين تجربة المتعاملين وتسريع الإجراءات عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات المتميزة الموجهة للمتعاملين بما ينسجم مع توجيهات وزارة الداخلية.

 

وقال إن قرية الفحص الذكي برأس الخيمة مزودة بالمعدات اللازمة كافة والأنظمة الذكية ذات الجودة العالية التي توفر خدمة الفحص الذكي للمختبرين وتتيح لهم إمكانية إجراء فحص السياقة دون تدخل العنصر البشري بدقة عالية من خلال الاعتماد على المركبات المزودة بأحدث معايير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، فيما تجري عملية التتبع من قبل الموظف المختص من داخل غرفة المراقبة والتحكم وترسل صورة نصية للمتقدم تعلمه بنتيجة اختباره.

 

وأضاف أن شرطة رأس الخيمة حريصة على تطبيق مفهوم جودة الحياة على أرض الواقع عبر تقديم خدمات استباقية راقية وفق أعلى المعايير التي تسهم في خفض زمن رحلة المتعامل وتضمن تحقيق إسعاده.

المصدر: وام
رأس الخيمة
الفحص الذكي
