علوم الدار

برامج ذكية لتعزيز السلامة المرورية في دبي

عبدالله المري خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)
11 ديسمبر 2025 01:07

دبي (الاتحاد)

استعرضت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حصيلة إنجازاتها ومؤشراتها الاستراتيجية، فيما نفذت ثلاث استراتيجيات تخصصية تشمل استراتيجية السلامة المرورية، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات والاستراتيجية التخصصية، للحد من الحوادث المرورية واستراتيجية سلامة الطرق.
جاء ذلك، خلال اطلاع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في الإدارة العامة للمرور ضمن برنامج التفتيش السنوي، بحضور عدد من القيادات الشرطية.
واستعرضت الإدارة أبرز إنجازاتها، ومنها: الانضمام لعضوية المنظمة الدولية المتخصصة في التحقيق وتخطيط الحوادث المرورية ACTAR، والحصول على اعتماد IDEALEST الدولي، واعتماد أربعة خبراء من ACTAR ضمن كوادر المرور، إلى جانب تطوير مشاريع ابتكارية، وأخرى قيد التنفيذ، إضافة إلى جهود ميدانية لتعزيز الضبط المروري والحملات التوعوية التي وصلت لأكثر من 20 مليون مستفيد، وتجاوزت مشاهداتها الرقمية ملياراً وثمانمئة مليون مشاهدة في عام 2024.
وشهد العام الماضي تسجيل 157 وفاة، فيما سجلت حملات ضبط دراجات التوصيل ارتفاعاً بنسبة 19.4% بعد تسجيل 27.353 مخالفة، خلال العام الجاري.
وأكد معالي الفريق المري أن النتائج الإيجابية تعكس منظومة عمل متكاملة تعتمد على التخطيط الذكي والتعاون المؤسسي والتقنيات الحديثة، مشيداً بكوادر المرور، وجهودهم في تنفيذ المبادرات الميدانية والرقمية، مؤكداً أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية والتقنيات الذكية يشكل ركيزة أساسية، لترسيخ ريادة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن المروري.

