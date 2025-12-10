الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«صندوق خليفة» يطلق «هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي»

خليفة الكويتي وأحمد الشعيبي
11 ديسمبر 2025 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

إطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع، البرنامج التدريبي «هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع 42 أبوظبي، الأكاديمية الرائدة في تعليم البرمجة بطرق مبتكرة وفق منهجية التعلُّم الذاتي المشترك. ويهدف البرنامج الممتد حتى 12 ديسمبر الجاري في منطقة العين، إلى تمكين روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من مهارات عملية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا البرنامج الجديد، لتمكين جيل جديد من روّاد الأعمال الإماراتيين بمهارات المستقبل.
وتعكس هذه المبادرة رسالة صندوق خليفة  لتطوير المشاريع، الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال الإماراتيين من خلال برامج متخصصة، بهدف تطوير قدراتهم في أبرز اتجاهات التكنولوجيا الحديثة. 
وقال خليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يُعدّ إطلاق برنامج هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي الموجّه لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مبادرة استراتيجية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي، من خلال تمكين المشاركين بأحدث المهارات العملية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بالاستثمار في المواهب الوطنية وتمكينها بمهارات المستقبل».
من جانبه، قال الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي: « من خلال تزويد المشاركين بمهارات رقمية متقدمة وتعزيز أساليب التعلّم المستقل والابتكار والعمل التعاوني، تواصل أكاديمية 42 أبوظبي دعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار».
ويعتمد البرنامج نموذج «التدريب والبناء»، ويمتد على مدار خمسة أيام، حيث يمنح المشاركين الفرصة لاكتساب مهارات هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم على استخدام أدواته بفعالية وكفاءة في قطاع الأعمال، بما يدعم ابتكار حلول ومشاريع ريادية ناجحة. 

