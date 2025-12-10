الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تستعرض تجربتها في معرض الكتاب القانوني

«قضاء أبوظبي» تستعرض تجربتها في معرض الكتاب القانوني
11 ديسمبر 2025 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة القضاء- أبوظبي، في معرض الكتاب القانوني الثاني عشر 2025، الذي ينظمه معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري، في إطار جهودها المستمرة لنشر المعرفة القانونية، وتعزيز التواصل مع الجهات القضائية والقانونية على مستوى الدولة.
وتأتي مشاركة دائرة القضاء في هذا الحدث القانوني البارز، تأكيداً لدورها في دعم حركة النشر القانوني، وإثراء قنوات تبادل المعرفة، وترسيخ بيئة قضائية رائدة تتماشى مع تطلعات دولة الإمارات نحو تطوير قطاع العدالة وتقديم خدمات مبتكرة وفعّالة.
وشهد جناح دائرة القضاء إقبالاً لافتاً من المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، حيث تم عرض مجموعة واسعة من الإصدارات القانونية التي تشمل مؤلفات ودراسات متخصصة وبحوثاً قانونية تغطي موضوعات متنوعة تلبي التطورات والمتغيرات في المنظومة العدلية، بما يدعم الممارسات المهنية، ويرسخ الثقافة القانونية لدى الجمهور.
كما تضمن جناح الدائرة تقديم عرض تعريفي حول النظام الإلكتروني للمكتبة المركزية في دائرة القضاء، الذي يشكل منصة معرفية رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى آلاف الكتب والمراجع والدوريات القانونية بسهولة وسرعة، عبر أدوات بحث متقدمة وواجهة استخدام تفاعلية، مع خيارات ذكية، للاطلاع على المحتوى القانوني، وفق أعلى المعايير التقنية، بما يسهم في تقوية منظومة المعرفة لدى العاملين في القطاعين القضائي والقانوني.

