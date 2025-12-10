«الداخلية» تعرض أحدث الدراسات والبحوث في «الكتاب القانوني»

أبوظبي (وام)

شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية، في معرض الكتاب القانوني بنسخته الثانية عشرة، الذي تنظمه وزارة العدل في مقر معهد التدريب القضائي بأبوظبي، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري، وسط حضور واسع من المؤسسات الحكومية والجامعات ونخبة من أعضاء السلطة القضائية ودور النشر المتخصصة.

وزار معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، منصة وزارة الداخلية في اليوم الأول من المعرض، وذلك ضمن جولة معاليه، حيث اطّلع على ما تقدمه المنصة من دراسات وبحوث علمية، وتطبيقات قانونية متنوعة. وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض ضمن جهودها المستمرة لنشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، وحرصها على الحضور الفاعل في الفعاليات الثقافية المتخصّصة، وترسيخ دورها وإبراز إسهاماتها في دعم وتطوير البحث العلمي، وتبني مفاهيم الابتكار في المجالات القانونية والشرطية.

واستعرضت منصة وزارة الداخلية أفضل التطبيقات والممارسات القانونية الرائدة، إلى جانب مجموعة واسعة من البحوث والدراسات التي أعدتها وساهمت فيها القيادات الشرطية، مثل القيادة العامة لشرطة عجمان وكلية الشرطة، إضافة إلى عدد من الباحثين من منتسبي الوزارة، كما تضمّنت المنصة أحدث الإصدارات البحثية والدراسات المتخصصة التي من شأنها الإسهام في دعم الطلبة والباحثين القانونيين.