محمد العلي: مراكز البحث ركيزة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن احترام الكرامة الإنسانية، وترسيخ قيم العدالة، ليسا مجرد مبدأين نظريين، بل من المرتكزات الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة التي تتبناها دولة الإمارات بقيادة رشيدة وضعت الإنسان في صميم مشروعها الحضاري.

وقال الدكتور العلي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: أثبتت التجارب أن مراكز البحث والفكر تُشكل ركيزة محورية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، من خلال إنتاج المعرفة، وتحليل السياسات، وتقديم رؤى موضوعية تُسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي. وأشار إلى أن مركز «تريندز»، يواصل أداء دوره الفكري والمعرفي عبر دراسات معمقة، وحوارات دولية، وشراكات ممتدة مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية تُعنى بحقوق الإنسان والتنمية البشرية.

وبين الدكتور العلي حرص المركز على إطلاق مبادرات بحثية ومجتمعية تُعزز قيم التعايش، والتسامح، وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تنظيم فعاليات وملتقيات تُناقش أحدث المستجدات المرتبطة بتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية. وجدد التزام «تريندز» بمواصلة العمل بروح المسؤولية، والإسهام في ترسيخ هذه القيم وإثراء الحوار العالمي حول حقوق الإنسان، مؤكداً أن دولة الإمارات تشكل نموذجاً رائداً في احترام الإنسان وصون كرامته، وتعزيز التعايش والتسامح العالمي.