شرطة أبوظبي تشارك في فعالية «شتاكم في المقطع»

شاركت شرطة أبوظبي، ممثلة في قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومتحف 1185، في فعالية «شتاكم في المقطع» التي يحتضنها متحف المقطع على مدى تسعة أيام، بمشاركة عدد من القطاعات الشرطية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود شرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي وإبراز تاريخها العريق، حيث أسهمت الجهات المشاركة، في تقديم عروض معرفية وتفاعلية تعكس تنوع مهام الشرطة وخدماتها.

وأكد المقدم علي أحمد الحمادي، رئيس قسم الموروث الشرطي، أن الفعالية تسلط الضوء على الإرث الأمني لإمارة أبوظبي، وتحوّل متحف المقطع إلى فضاء تفاعلي يجمع بين التعلم والتجربة، ويمنح الزوار فرصة للتعرف على مفاهيم الأمن والسلامة والخدمة العامة عبر أساليب مبتكرة وجاذبة.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بالمبادرات الثقافية والمجتمعية التي تعزز الهوية الوطنية وتحفظ الموروث الشرطي، من خلال برامج توعوية تُشرك المجتمع وتُرسّخ قيم الانتماء والأمن.

وتضمنت الفعالية، جولات تعريفية داخل المتحف للتعريف بتاريخ جزيرة أبوظبي ودورها التاريخي في حماية المدينة، بما يعزز ارتباط الجمهور بالمكان ويبرز الجذور الأمنية للإمارة.

وشهد الحدث تقديم عروض وبرامج توعوية متنوعة، شملت عرض سيارات شرطية كلاسيكية تعكس التطور التاريخي لمنظومة الشرطة، ومشاركة مديرية المرور والدوريات الأمنية من خلال برامج توعية وعرض «دورية السعادة» و«دورية الأطفال» وتوزيع الهدايا التذكارية.

وقدّمت مديرية مكافحة المخدرات، محاضرات حول مخاطر المواد المخدرة ومبادرة «فرصة أمل»، فيما جذبت عروض الكلاب البوليسية التي قدمتها إدارة التفتيش الأمني K9 اهتمام الزوار، ونفذت إدارة مسرح الجريمة سيناريو توعوياً لمسرح جريمة مصغّر بمشاركة الأطفال لتعزيز إدراكهم بدور العمل الجنائي.

وشاركت إدارة الشرطة المجتمعية بتقديم محاضرات توعوية ومعلومات حول برنامج «كلنا شرطة»، وقدم فريق دوريات الفرسان عروضاً للخيول، إلى جانب مشاركة خدمة «أمان» بتعريف الجمهور بدورها، وعروض موسيقية متنوعة من قسم موسيقى الشرطة والفرقة الوترية، بالإضافة إلى مشاركة الشرطة السياحية في توعية الزوار وتقديم الهدايا.

وتضمنت الفعالية أيضاً، ورش عمل تفاعلية، وجلسات حوارية، وبرامج شرطية توعوية، ومناطق مخصصة للتصوير، إلى جانب عروض تراثية وتجارب تفاعلية.