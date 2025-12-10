الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«قمة بريدج» تستقطب خبراء الذكاء الصوتي العالميين لتعزيز شراكات الابتكار

طلال يونس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والشريك المؤسِّس لشركة Holionix
11 ديسمبر 2025 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت «Holionix»، الشركة الألمانية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الصوتي، في قمة بريدج 2025، الحدث الدولي الذي جمع نخبة من خبراء التكنولوجيا ورواد الابتكار من مختلف دول العالم؛ بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون، واستكشاف أحدث الممارسات العالمية في التحول الرقمي. 
وجاءت مشاركة Holionix في القمة ضمن جهودها لتعزيز حضورها العالمي، وتوسيع شراكاتها مع مؤسسات إقليمية ودولية، مستفيدة من المنصة التي توفرها القمة للتواصل المباشر مع الجهات الحكومية والخاصة، وتبادل الخبرات، وتطوير حلول مشتركة تسهم في الارتقاء بخدمات المستقبل. وأسهمت اجتماعات القمة في خلق فرص حقيقية للشركات المشاركة للاستفادة من الخبرات الدولية، وتطوير تعاونات جديدة.
وفي هذا الإطار، قال طلال يونس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والشريك المؤسِّس لشركة Holionix: «تشكل مشاركتنا في قمة بريدج 2025 خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤيتنا في Holionix لبناء جيل جديد من التقنيات الصوتية القادرة على فهم الإنسان بعمق أكبر». 

قمة بريدج
الإمارات
أبوظبي
الذكاء الصوتي
الابتكار
الذكاء الاصطناعي
