مشاركون في القمة لـ«الاتحاد»: «بريدج» منصة عالمية لصناعة مستقبل الإعلام

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أكد مشاركون في قمة «بريدج» في أبوظبي، أن القمة ملتقى عالمي لصناعة مستقبل الإعلام والمحتوى، واستكشاف وصياغة رؤى جديدة ترسم ملامح مستقبل الإعلام على المستوى العالمي من خلال تعزيز التعاون، واستعراض أحدث التقنيات، وتشجيع التنوع الثقافي، وبناء منظومة إعلامية عالمية، لبناء شراكات مؤثرة وتمكين الجيل القادم من رواد الإعلام والمحتوى الإبداعي.

وشهدت القمة توقيع اتفاقيات وتنظيم جلسات حوارية وورش عمل، فضلاً عن وجود المنصات التفاعلية لمختلف القطاعات وغيرها، من أجل تطوير منظومات الإنتاج وسلاسل القيمة، إلى جانب تبادل الخبرات بين أبرز الفاعلين في هذا القطاع عالمياً.

وقال الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح، المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: «إن فعاليات قمة (بريدج) العالمية للإعلام، التي نظمها المكتب الوطني للإعلام في دولة الإمارات، تعكس الاهتمام الخليجي بصناعة الإعلام، باعتبارها قوة ناعمة مؤثرة في تشكيل الوعي، وتعزيز الهوية الثقافية، إضافة إلى دور المؤسسة في دعم الفعاليات التي تقيمها دول مجلس التعاون الخليجي». وأشار إلى أن المؤسسة تشارك بجناح خلال هذه القمة يسلط الضوء على تجربتها التاريخية منذ عام 1976، ويعرض مجموعة من المشاريع والأعمال المبتكرة المقرر إطلاقها خلال عام 2026، ضمن مسار التطوير الذي تتبناه المؤسسة، والذي يتزامن مع مرور 50 عاماً على إنشائها مطلع عام 2026 المقبل.

وأضاف: شهد الجناح تنظيم لقاءات إعلامية مباشرة مع الشخصيات البارزة المشاركة في القمة، من خلال برامج «بودكاست» وتغطيات ولقاءات ميدانية.

وقال: «إن قمة بريدج تمثل في نسختها الأولى نموذجاً خليجياً مشرفاً في تنظيم حدث إعلامي عالمي بهذا الحجم، لما توفره من منصات للتواصل وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للإبداع الإعلامي».



الإعلام الأمني

قال المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي: إن قمة بريدج تعد منصة عالمية مستدامة تعزز التكامل الإعلامي وتواكب التحولات الرقمية لصياغة مستقبل الإعلامي مميز، حيث تجمع خبراء الإعلام وقادة الفكر لاستكشاف مستقبل الإعلام وتبادل الخبرات والأفكار عبر خلق بيئة تدعم الابتكار في العصر الرقمي، وهي رسالة واضحة تؤكد من خلالها أن الإعلام مسؤولية مع أهمية الالتزام بالمعايير الإعلامية والأخلاقية لنقل الحقيقة وصياغة مستقبل أكثر وعياً.

وتابع: شرطة أبوظبي شاركت، خلال منصتها الموجودة في القمة، بالعديد من المنصات، منها الإعلام الأمني الذي يتم من خلاله تقديم التوعية الرقمية، ومن أبرز الحملات «درب السلامة» للتوعية المرورية، وحملة «خلك حذر» وغيرها.



صوت الإمارات

من جانبه، قال مطر الشامسي، مؤسس مبادرة «صوت الإمارات»: شاركنا في قمة «بريدج» عبر إطلاق مبادرة «صوت الإمارات» التي انبثقت فكرتها من كون دولة الإمارات تشهد تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث المهمة والعالمية المقامة على مدار العام، وخلال مبادرة «صوت الإمارات» ينقل الفريق الإماراتي، الذي يتحدث العديد من لغات العالم، الأحداث بلغات عالمية للجميع، سواء للجاليات المقيمة لدينا في الدولة، أو للجمهور الموجود خارج الدولة، حيث نروي قصص نجاح الإمارات من الأحداث والمبادرات والفعاليات العالمية، من أجل الوصول إلى المتلقين بلغاتهم الأم. وأضاف: هذا الفريق مكون بشكل مبدئي من 11 فرداً من مواطني دولة الإمارات يتحدثون لغات عديدة، منها: اللغة الصينية والكورية واليابانية والأوردو والفارسية والتايلاندية، وغيرها، وجارٍ على التطوير من ذلك بإضافة عدد جديد من اللغات، مشيراً إلى أن قمة بريدج التي انطلقت من خلالها المبادرة، باشر فيها الفريق مهام عمله، من خلال التعريف بالقمة وأهم فعالياتها المتنوعة للزوار المشاركين.



اتفاقية شراكة

قال رامي المليجي، رئيس التحرير في NEW DIGITAL SOLUTIONS: خلال مشاركتنا في قمة «بريدج»، تم توقيع اتفاقية بيننا وبين منصة «TikTok»، حيث أصبحنا وكلاء لهم في أبوظبي فيما يتعلق بمسألة «TikTok LIVE، حيث يحق لكل من الشركات والأفراد الراغبين أن يكون لهم وجود على المنصة الجديدة، المتمثلة في توفير فرصة جديد لتحقيق الدخل والأرباح، وأن نكون نحن حلقة الوصل في ذلك، باعتبارنا وكلاء لهم، من خلال ربطهم بهذه المنصة وعمل التدريب المطلوب والتعريف بكيفية الدخول إليها والتعامل مع مختلف المتطلبات.



شراكات مستدامة

بدورها، قالت جواهر بني حماد، مدير الشراكات في مركز الشباب العربي: «بريدج» قمة عالمية تجمع مختلف صناع المحتوى، ومشاركتنا تعد بمثابة الفرصة لاستقطاب الشباب العربي من صناع المحتوى العربي الهادف ومشاركتنا ليست فقط من خلال الجناح الموجود في القمة، وإنما هناك العديد من الفعاليات المختلفة، منها توقيع اتفاقيات التعاون والمذكرات وبناء الشراكات المستدامة التي سيكون لها أثر كبير، منها توقيع اتفاقية مع قمة «بريدج»، وغيرها من الجهات الإعلامية.



الضيافة الإماراتية

قال حذيفة الزدجالي، اختصاصي أول في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: احتفى جناح الدائرة الموجود في قمة «بريدج» بالزوار عبر الضيافة الإماراتية الأصيلة من القهوة العربية والتمور، مع التعريف برمزيتها العميقة في مجتمعنا الإماراتي كعنوان للكرم والضيافة، وبجماليات التراث عبر أركان حية للحرف اليدوية، تشمل صناعة الفخار، وحياكة السدو، والتلي، بالإضافة إلى ركن العطور التقليدية، وركن فنون الخط العربي، ولا تقتصر هذه العناصر على كونها عرضاً تراثياً فحسب، بل تمثل مشاركة ثقافية هادفة تبرز العلاقة الوثيقة بين تراثنا والإعلام الإبداعي، حيث يقدم الموروث الثقافي مادة بصرية وقصصية ملهمة تثري المحتوى الإبداعي.