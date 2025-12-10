الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

قادة وخبراء في «قمة بريدج»: الإمارات الأكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات بالمنطقة

قادة وخبراء في «قمة بريدج»: الإمارات الأكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات بالمنطقة
11 ديسمبر 2025 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

أكد قادة وخبراء في الإعلام والسياسات الدولية، أن منطقة الخليج باتت تشهد تحولاً متسارعاً يعيد تشكيل موازين القوى والتحالفات في العالم، مستفيدةً من استقرارها السياسي وتنامي دورها الاقتصادي والتقني.
جاء ذلك، خلال جلسة ضمن فعاليات «قمة بريدج»، بمشاركة السير ليام فوكس، رئيس مجموعة أبراهام بروسبيرتي، وكريستوفر آيشام، رئيس CT Intelligence، وأندرو سولنجر، الرئيس التنفيذي لـForeign Policy.
وأشار كريستوفر آيشام إلى أن دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، تبنت رؤية مستقبلية تقوم على التنويع الاقتصادي والابتكار والذكاء الاصطناعي، مما خلق بيئة جديدة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات.

قمة بريدج
أبوظبي
الإمارات
