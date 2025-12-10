قادة وخبراء في «قمة بريدج»: الإمارات الأكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات بالمنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد قادة وخبراء في الإعلام والسياسات الدولية، أن منطقة الخليج باتت تشهد تحولاً متسارعاً يعيد تشكيل موازين القوى والتحالفات في العالم، مستفيدةً من استقرارها السياسي وتنامي دورها الاقتصادي والتقني.

جاء ذلك، خلال جلسة ضمن فعاليات «قمة بريدج»، بمشاركة السير ليام فوكس، رئيس مجموعة أبراهام بروسبيرتي، وكريستوفر آيشام، رئيس CT Intelligence، وأندرو سولنجر، الرئيس التنفيذي لـForeign Policy.

وأشار كريستوفر آيشام إلى أن دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، تبنت رؤية مستقبلية تقوم على التنويع الاقتصادي والابتكار والذكاء الاصطناعي، مما خلق بيئة جديدة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات.