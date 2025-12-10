الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«اليونسكو» في «قمة بريدج»: تمكين صناع المحتوى من استخدام آمن ومسؤول للمنصات

«اليونسكو» في «قمة بريدج»: تمكين صناع المحتوى من استخدام آمن ومسؤول للمنصات
11 ديسمبر 2025 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أدلين هولين، رئيسة وحدة الثقافة المعلوماتية ووسائل الإعلام في «اليونسكو»، أن الشباب يلعبون اليوم دوراً فاعلاً في المشهد الإعلامي الرقمي، مشيرة إلى أهمية تمكينهم من استخدام المنصات الرقمية بشكل آمن ومسؤول، خاصة في ظل تنامي تحديات، مثل التحرش الإلكتروني، وخطاب الكراهية، وانتشار المعلومات المضللة.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «مساحات رقمية موثوقة لتعزيز تأثير الشباب في مشهد الإعلام العالمي»، ضمن فعاليات الدورة الأولى من قمة «بريدج 2025».
وقدمت هولين رؤية شاملة حول أهمية الثقافة المعلوماتية الرقمية، ودور التكنولوجيا والمجتمع والمدارس والآباء في تمكين الشباب وصناع المحتوى. إذ استعرضت نتائج استبيان عالمي بعنوان «خلف الشاشات» تناول التحديات التي تواجه الشباب واليافعين من مستخدمي «الإنترنت» في 50 دولة، مشيرة إلى أن النتائج كشفت عن تعرض أكثر من 70% من صنّاع المحتوى الشباب لمضايقات أو عنف رقمي أو خطاب كراهية، مع تأثير أكبر على النساء.

