قمة «بريدج 2025».. الإمارات تعزز الانفتاح والابتكار وروح التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت قمة «بريدج 2025» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» اثنين من أبرز القادة في الاستثمار والإعلام الحديث؛ بهدف استكشاف مسارات جديدة لإعادة تشكيل المشهد الإعلامي، وتعزيز الابتكار الرقمي، وفتح آفاق التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة العربية والعالم، حيث جمعت في جلسة بعنوان «تعبئة رأس المال من أجل نظام إعلامي جديد» كلاً من: خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور لينغ جي، الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستراتيجية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Tencent.

وأكّد المتحدثان خلال الجلسة، أن ما يميز الإمارات هو الانفتاح وروح التعاون بين جميع الأطراف، حيث تعمل القيادة والمستثمرون والمؤسسات الدولية معاً بشكل متناغم لدعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة. استهلّ خلفان بالهول حديثه بالإشارة إلى أن الإعلام اليوم لم يعد مجرد وسيلة ترفيه، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من بنية تحتية حيوية للمستقبل، موضحاً أن التحولات الحالية في الإعلام هائلة، إلى درجة أن جملة واحدة يمكن أن تحرك مليارات الدولارات وتؤثر في المزاج السياسي العالمي، وأكد أن تمكين التجربة والابتكار هو مفتاح التقدم للمدن المستقبلية.