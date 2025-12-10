الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع شراكة بين «شمس» و«الشارقة الإسلامي»

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع شراكة بين «شمس» و«الشارقة الإسلامي»
11 ديسمبر 2025 01:08

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مدينة الشارقة للإعلام «شمس» ومصرف الشارقة الإسلامي؛ بهدف دعم صناعة الأفلام والمحتوى الإبداعي في إمارة الشارقة، خلال زيارته لفعاليات قمة «بريدج 2025» التي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».  
وقّع الاتفاقية كلٌّ من: محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وراشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس».
وتهدف الاتفاقية إلى توفير برامج تمويل مبتكرة لدعم صُنّاع الأفلام والشركات العاملة في قطاع الإعلام، وتمكينهم من الاستفادة من البنية الإنتاجية المتطورة التي توفرها مدينة الشارقة للإعلام.

الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
أبوظبي
مجلس الشارقة للإعلام
مدينة الشارقة للإعلام
قمة بريدج
دبي
