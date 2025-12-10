الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تطلق برنامج الماجستير في الإعلام الرقمي

11 ديسمبر 2025 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برنامج الماجستير في الإعلام الرقمي، لتعزيز إسهاماتها في بناء مجتمع معرفي متفاعل مع التحولات التقنية المتسارعة، ودعم رؤيتها في التوسع في مجال الدراسات العليا، لتشمل مساقات علمية حيوية تمكّن الطلاب من الإبداع والابتكار والتفكير والقدرة على المبادرة، إلى جانب تعزيز ريادتها في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وأطلق البرنامج عبر قمة «بريدج» التي نظمها المكتب الوطني للإعلام لدولة الإمارات في أبوظبي، لتمكين الجيل القادم من رواد الإعلام. 
وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: «تمضي الجامعة قدماً في تعزيز رسالتها العلمية والأكاديمية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتجسيد ريادتها في مختلف مجالات العلوم الإنسانية، من خلال طرح مساقات جديدة تلبي التطورات المتسارعة في مجال العلوم الإنسانية، ويأتي تصميم برنامج الماجستير في الإعلام الرقمي، متسقاً مع خطط الجامعة واستراتيجيتها الرامية إلى دعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي في الدولة».

