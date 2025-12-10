الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة

«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
10 ديسمبر 2025 22:33

انطلقت اليوم فعاليات «مهرجان أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي الذي يمتد حتى 4 يناير 2026، ويتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة العائلية، والعروض الحية، والتركيبات الفنية، والألعاب، والتجارب الثقافية.
ويعد المهرجان من أبرز الفعاليات العائلية التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالتعاون مع شركة «براغ» لتنظيم المهرجانات.
وتحمل نسخة عام 2025 شعار «فوق الخيال»، وتضم عناصر جديدة كليا، منها متحف تفاعلي للتصوير، وألعاب غامرة، وتحدي الليزر، ومتاهات ترفيهية، وحديقة مغامرات مستوحاة من عالم «نينجا كيدز».
وبدأ المهرجان استقبال زواره اليوم حيث يقدم مناطق مخصصة لكل فئة عمرية تشمل منطقة التسلية، وهي عالم من المرح للأطفال ومحبي اللعب مليء بالإبداع والضحك، ومنطقة التشويق لمحبي المغامرات، حيث تنتظرهم ألعاب وتجارب مليئة بالحماسة، ومنطقة التذوق والتسوق التي تقدم تجربة راقية تجمع بين المأكولات العالمية والأزياء والاسترخاء.
وتشمل الفعاليات ورش عمل تفاعلية، وسينما في الهواء الطلق، ومنطقة جديدة للألعاب القابلة للنفخ، إلى جانب أكثر من خيارات متنوعة للطعام من أبرز العلامات الإقليمية والعالمية، تشمل المأكولات الشعبية والحلويات والأطباق الفاخرة.
ويستمتع الزوار أيضاً بتجارب التسوق والعروض الفنية والموسيقى الحية في أجواء نابضة بالحيوية.
ويهدف المهرجان إلى تعزيز مكانة أبوظبي وجهة تحتفي بالثقافة والترفيه العائلي وترسخ القيم الوطنية من خلال فعاليات تجمع بين روح الوحدة والهوية الإماراتية في أجواء احتفالية مميزة.
وكان «مهرجان أم الإمارات» قد عقد في كل من العين والظفرة خلال الفترة من 28 نوفمبر 2025 إلى 2 ديسمبر الحالي.

أخبار ذات صلة
نورة السويدي: المرأة الإماراتية نموذج يحتذى في التمكين الرياضي بدعم ورعاية "أم الإمارات"
الشيخة فاطمة بنت مبارك تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 54 للدولة
المصدر: وام
أم الإمارات
آخر الأخبار
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
الرياضة
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
اليوم 14:19
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
اليوم 14:16
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
الترفيه
«مهرجانات قرى الإمارات» تنطلق في مصفوت وقدفع
اليوم 14:13
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
الرياضة
بتوجيهات أحمد بن محمد.. 19 شوطاً في كأس الاتحاد لسباقات الصقور
اليوم 14:04
شاخنوزا تشيد بدور الإمارات في تمكين أصحاب الهمم
الرياضة
شاخنوزا تشيد بدور الإمارات في تمكين أصحاب الهمم
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©