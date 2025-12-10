فريق الإغاثة الإماراتي يواصل جهوده في سريلانكا

سريلانكا (الاتحاد)



زار نائب عمدة منطقة كاندي في سريلانكا، رووان غالابيتيا، أمس، فريق الإغاثة الإماراتي الموجود في إلكادوا، للاطلاع على الجهود الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات دعماً للأسر التي تضررت بفعل الفيضانات والانهيارات الأرضية خلال الأيام الماضية.

وخلال الزيارة، استمع نائب العمدة إلى شرح مفصل حول سير عمليات البحث والإنقاذ وطريقة عمل الفرق الميدانية الإماراتية، إلى جانب آلية توزيع المساعدات الإنسانية على المناطق المنكوبة. كما اطلع على الجهود المشتركة التي تضم جهات إماراتية عدة، من بينها قيادة العمليات المشتركة، ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وأشاد غالابيتيا بالدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات قائلاً: إن «الاستجابة العاجلة والدعم المستمر يعكسان نهجاً ثابتاً في الوقوف إلى جانب الشعوب خلال الأزمات»، مؤكداً تقدير السلطات السريلانكية للمساعدات المقدمة والجهود المتواصلة في إنقاذ الأرواح، وتخفيف آثار الكارثة.

وفي السياق نفسه، تواصل فرق الإمارات للبحث والإنقاذ عملياتها في منطقة إلكادوا، حيث عاد الفريق أمس إلى الموقع السادس بعد توقف مؤقت فرضته الأمطار الغزيرة التي شكلت خطراً مباشراً على فرق الميدان. ومع تحسن الطقس نسبياً، استأنفت الفرق جهودها للوصول إلى مواقع ما تزال مهددة بانهيارات جديدة بسبب تشبّع التربة بالمياه.

وخلال الساعات الماضية، عثرت الفرق على جثة أحد الضحايا بعد عمليات تمشيط دقيقة تحت طبقات من الطين والصخور، فيما تم استخراج الجثمان وتسليمه للسلطات المختصة وفق الإجراءات المتبعة. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد المفقودين الذين تم العثور عليهم حتى الآن إلى 20 شخصاً بحسب آخر البيانات الميدانية.

ويواجه فريق الإنقاذ الإماراتي تحديات ميدانية كبيرة، تتمثل في وعورة التضاريس الجبلية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، إلى جانب استمرار تساقط الأمطار بشكل متقطع، الأمر الذي يزيد من احتمالات الانهيارات ويبطئ تقدم عمليات البحث.

وعلى الرغم من تلك الظروف، يواصل فريق الإمارات عمله وفق منظومة سلامة مشددة تراعي حالة الطقس وتغيرها المستمر؛ بهدف الوصول إلى جميع المفقودين في أسرع وقت، وتقديم الدعم الإنساني للأهالي حتى عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.