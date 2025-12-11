الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يوجه بترقية 348 من موظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية

حاكم الشارقة يوجه بترقية 348 من موظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
11 ديسمبر 2025 15:21

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بترقية 348 من موظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، كما اعتمد سموه صرف بدل مناوبة لـ 450 موظفاً من موظفي الهيئة.

وبحسب توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة يُرقى 348 موظفاً في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بتكلفة سنوية تبلغ 8.4 مليون درهم، من الموظفين المستوفين شروط الترقيات بمختلف أنواعها.

وتأتي هذه الترقيات في إطار دعم سموه للكوادر العاملة في الهيئة، وتحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم بكفاءة، وتعزيز دورهم في حماية البيئة، وصون التنوع الحيوي في إمارة الشارقة.

أخبار ذات صلة
انتصارات رائعة للإمارات في مونديال الريشة الطائرة
ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بترقية وتعيين حصة عبدالله حميد الشامسي مديراً لهيئة البيئة

كما اعتمد سموه صرف بدل مناوبة لموظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية البالغ عددهم 450 موظفاً، وذلك بمبلغ شهري قدره 1500 درهم، وبتكلفة سنوية تبلغ 8.1 مليون درهم.

ويأتي هذا التوجيه دعماً للموظفين الذين يعملون بنظام المناوبات، وتقديراً لجهودهم المستمرة في حماية البيئة والمحميات، وتعزيز استدامتها.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
الشارقة
آخر الأخبار
شعار أوبن إيه آي وتشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه آي" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدا
اليوم 22:11
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
الرياضة
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
اليوم 22:06
1000 سباح في بطولة أبوظبي الدولية
الرياضة
1000 سباح في بطولة أبوظبي الدولية
اليوم 22:03
سيف بن زايد يحضر احتفال السفارة البحرينية باليوم الوطني للمملكة
علوم الدار
سيف بن زايد يحضر احتفال السفارة البحرينية باليوم الوطني للمملكة
اليوم 21:53
مجلس سيدات أعمال الشارقة نموذج رائد لتمكين المرأة اقتصادياً
اقتصاد
مجلس سيدات أعمال الشارقة نموذج رائد لتمكين المرأة اقتصادياً
اليوم 21:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©