حاكم الشارقة يوجه بترقية 348 من موظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بترقية 348 من موظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، كما اعتمد سموه صرف بدل مناوبة لـ 450 موظفاً من موظفي الهيئة.

وبحسب توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة يُرقى 348 موظفاً في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بتكلفة سنوية تبلغ 8.4 مليون درهم، من الموظفين المستوفين شروط الترقيات بمختلف أنواعها.

وتأتي هذه الترقيات في إطار دعم سموه للكوادر العاملة في الهيئة، وتحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم بكفاءة، وتعزيز دورهم في حماية البيئة، وصون التنوع الحيوي في إمارة الشارقة.

كما اعتمد سموه صرف بدل مناوبة لموظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية البالغ عددهم 450 موظفاً، وذلك بمبلغ شهري قدره 1500 درهم، وبتكلفة سنوية تبلغ 8.1 مليون درهم.

ويأتي هذا التوجيه دعماً للموظفين الذين يعملون بنظام المناوبات، وتقديراً لجهودهم المستمرة في حماية البيئة والمحميات، وتعزيز استدامتها.