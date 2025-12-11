الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح عيادة متنقلة في الساحل الغربي باليمن

الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح عيادة متنقلة في الساحل الغربي باليمن
11 ديسمبر 2025 20:26

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العيادة المتنقلة في الساحل الغربي بالجمهورية اليمنية، ضمن مبادراتها الإنسانية الهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية ودعم الأهالي في المناطق التي تعاني من نقص في الرعاية الطبية.
وتهدف العيادة المتنقلة إلى تقديم خدمات طبية أساسية وشاملة للفقراء والمحتاجين وكبار السن وذوي الهمم، من خلال فريق طبي متخصص يوفر الفحوصات والعلاجات والإرشادات الصحية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في الوصول إلى الفئات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المراكز الصحية.
ويأتي افتتاح العيادة في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القطاع الصحي في اليمن، وتوفير حلول ميدانية تسهم في تخفيف المعاناة والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات المحلية.
وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني، وحرصها المستمر على مساندة الأشقاء في اليمن، من خلال مشاريع تنموية وخدمية تلبي الاحتياجات الأساسية وتدعم الاستقرار الصحي في المنطقة.

المصدر: وام
