«كهرباء الشارقة» تشارك في مهرجان الضواحي 14

الشارقة (الاتحاد)

تشارك هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة هذا العام ببرنامج متكامل في «مهرجان الضواحي 14»، والذي تنظمه سنوياً دائرة شؤون الضواحي والقرى، وتقدم الهيئة، خلال مشاركتها، مجموعة متميزة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف لاستقطاب الأسر وفئات المجتمع المختلفة لزيارة المنصة، من خلال ركن الاستشارات الذي يمثل حلقة وصل بين الجمهور والهيئة في الرد على استفساراتهم، وتعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأوضح راشد المرزوقي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مهرجان الضواحي أصبح من المهرجانات التي تنتظرها فئات المجتمع، وتساهم في إسعادهم، والالتقاء وسط أجواء من البهجة والسعادة واستثمار أوقاتهم بما يفيد، وإثراء المعلومات لديهم، وتنمية الولاء والانتماء.