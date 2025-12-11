الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كهرباء الشارقة» تشارك في مهرجان الضواحي 14

«كهرباء الشارقة» تشارك في مهرجان الضواحي 14
12 ديسمبر 2025 01:22

الشارقة (الاتحاد)

تشارك هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة هذا العام ببرنامج متكامل في «مهرجان الضواحي 14»، والذي تنظمه سنوياً دائرة شؤون الضواحي والقرى، وتقدم الهيئة، خلال مشاركتها، مجموعة متميزة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف لاستقطاب الأسر وفئات المجتمع المختلفة لزيارة المنصة، من خلال ركن الاستشارات الذي يمثل حلقة وصل بين الجمهور والهيئة في الرد على استفساراتهم، وتعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها الهيئة.
وأوضح راشد المرزوقي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مهرجان الضواحي أصبح من المهرجانات التي تنتظرها فئات المجتمع، وتساهم في إسعادهم، والالتقاء وسط أجواء من البهجة والسعادة واستثمار أوقاتهم بما يفيد، وإثراء المعلومات لديهم، وتنمية الولاء والانتماء.

