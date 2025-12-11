الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأرصاد»: أمطار محتملة حتى الجمعة المقبلة

الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مع امتداد منخفض جوي علوي (أرشيفية)
12 ديسمبر 2025 01:24

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
1000 سباح في بطولة أبوظبي الدولية
فعاليات رياضية وتراثية في افتتاح مهرجان الياسات

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار محتملة بدءاً من اليوم وحتى 19 من الشهر الجاري، ووفقاً لتقرير المركز عن الحالة الجوية المتوقعة، تتأثر الدولة خلال هذه الفترة، بامتداد منخفض جوي سطحي مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تشكلات مختلفة من السحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على فترات متباعدة. وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية أحياناً خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة مع السحب التي قد تكون مثيرة للغبار على اليابسة. 
ويكون البحر خلال هذه الفترة خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً، خاصة مع السحب في بحر الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.
 ووفقاً للمركز يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً ليلاً، وصباح السبت على الجزر والسواحل مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. كما يتوقع المركز أن يسود غداً طقس غائم جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار خاصة على الجزر والسواحل وبعض المناطق الشمالية، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. ويتوقع أن يكون طقس الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الأمطار
هطول الأمطار
الإمارات
سقوط الأمطار
المركز الوطني للأرصاد
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
أخبار الطقس في الإمارات
الطقس
أحوال الطقس
حالة الطقس
آخر الأخبار
شعار أوبن إيه آي وتشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه آي" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدا
اليوم 22:11
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
الرياضة
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
اليوم 22:06
1000 سباح في بطولة أبوظبي الدولية
الرياضة
1000 سباح في بطولة أبوظبي الدولية
اليوم 22:03
سيف بن زايد يحضر احتفال السفارة البحرينية باليوم الوطني للمملكة
علوم الدار
سيف بن زايد يحضر احتفال السفارة البحرينية باليوم الوطني للمملكة
اليوم 21:53
مجلس سيدات أعمال الشارقة نموذج رائد لتمكين المرأة اقتصادياً
اقتصاد
مجلس سيدات أعمال الشارقة نموذج رائد لتمكين المرأة اقتصادياً
اليوم 21:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©