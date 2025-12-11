الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفارة منغوليا تقيم حفل استقبال بمناسبة يوم الجمهورية

جانب من الحفل (وام)
12 ديسمبر 2025 01:23

أبوظبي ( وام)

أقامت سفارة منغوليا لدى الدولة، مساء أمس الأول، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 101 ليوم إعلان الجمهورية، حضرته مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة. كما حضر الحفل، الذي أقيم في أبوظبي، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.
وأكد أودونباتار شيجيخو، سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة، عمق العلاقات التي تجمع بين بلاده ودولة الإمارات، مشيراً إلى الحرص على استثمار الفرص المتاحة لتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

