الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

إطلاق مبادرة «سفراء تريندز العالميين»

عبدالله آل حامد ومحمد العلي خلال اللقاء (من المصدر)
12 ديسمبر 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن مشاركته النوعية في قمة «بريدج» الدولية 2025، أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات مبادرة «سفراء تريندز العالميين»، التي تهدف إلى تعزيز انتشار المعرفة البحثية عالمياً، وربط صُنّاع المحتوى والمؤثرين والمفكرين بالمشروعات العلمية والفكرية التي ينفذها المركز.
وجاء إطلاق المبادرة ضمن فعالية خاصة في جناح تريندز المعرفي المستقبلي، بحضور نخبة من الإعلاميين والخبراء والمؤثرين الرقميين. وشهد إطلاق المبادرة حفل تكريم لعدد من الإعلاميين والشخصيات المؤثرة، تقديراً لدورهم في دعم رسالة المركز، وإبراز أنشطته، محلياً ودولياً.
شهد جناح «تريندز» إقبالاً واسعاً في قمة بريدج الإعلامية، فيما تفقد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، الجناح واطلع على التقنيات الذكية وأدوات الذكاء الاصطناعي التي ضمها الجناح.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الجناح يمثل تطبيقاً عملياً للذكاء الاصطناعي داخل بيئة معرفية، موضحاً أن التجربة توضح مستقبل التفاعل الذكي مع المحتوى البحثي.

