أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مركز الشباب العربي يوقّع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع «بريدج» و«فيجينيرز»

عبدالله آل حامد وسلطان النيادي خلال التوقيع (من المصدر)
12 ديسمبر 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز الشباب العربي، خلال فعاليات قمة بريدج 2025، مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع كل من «بريدج» ومجموعة «فيجينيرز»، بهدف توسيع نطاق الشراكات الداعمة لتمكين الشباب العربي، وتعزيز مشاركتهم في مجالات الإعلام الرقمي، الابتكار، ريادة الأعمال، والصناعات الإبداعية، بما يمثل توجهاً رئيساً نحو بناء منظومة أوسع للبرامج والمبادرات التي تخدم الأجيال الشابة وتزيد جاهزيتهم للمستقبل. وجاءت مذكرة التفاهم مع «بريدج» لتعزيز التعاون في تطوير برامج مشتركة تمنح الشباب العربي حضوراً أوسع في الفعاليات الدولية والإقليمية، وتدعم مشاركتهم في المشاريع الإعلامية والابتكارية ضمن منظومة أكثر تكاملاً وتأثيراً. 
أما مذكرة التفاهم مع مجموعة «فيجينيرز»، فتركّز على تمكين صناع المحتوى الشباب.
وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس تحالف «بريدج»، أن توقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع مركز الشباب العربي خلال فعاليات قمة بريدج 2025 يمثل خطوة رائدة في مسيرة تمكين الشباب العربي وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مجالات الإعلام، الابتكار، ريادة الأعمال، والصناعات الإبداعية. وصرّح معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن التعاون مع «بريدج» و«فيجينيرز» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الشباب العربي في المشهد الإعلامي العالمي.

مركز الشباب العربي
أبوظبي
الإمارات
قمة بريدج
