خليفة الإنسانية تقيم العرس الجماعي الثاني في الشارقة بمشاركة 1100 عريس وعروسة

خليفة الإنسانية تقيم العرس الجماعي الثاني في الشارقة بمشاركة 1100 عريس وعروسة
11 ديسمبر 2025 23:26

أقامت مؤسسة خليفة الإنسانية العرس الجماعي الثاني في إمارة الشارقة اليوم في صالة البيت متوحد بمنطقة الرحمانية بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم بإمارة الشارقة.
تم تنظيم الحدث بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي وبوتيك النشامة، وشهد مشاركة 1,110 عريس وعروسة من مختلف إمارات الدولة.
وأكد سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة الإنسانية أن إقامة هذا العرس الجماعي تعكس التزام المؤسسة بتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن المبادرة تتكامل مع توجهات الدولة في دعم الأسرة وتمكين الشباب.
وأوضح أن نجاح المبادرة يترجم ثقة المجتمع في برامج المؤسسة وجهودها المستمرة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، إلى جانب تعزيز القيم الاجتماعية التي تحافظ على قوة النسيج المجتمعي.
وقال: «يشكل هذا العرس الجماعي مساحة تمنح الشباب بداية حياة أسرية أكثر سهولة وطمأنينة، وتمثل خطوة تعزز شعورهم بالدعم والانتماء، فالمجتمع القوي يبدأ من أسرة قوية».
ويأتي تنظيم هذا العرس بعد النجاح الذي حققه العرس الجماعي الأول الذي شهد مشاركة 157 شاباً في شهر أغسطس من العام الماضي، ما شجع المؤسسة على توسيع نطاق المبادرة لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين وتوسيع أثرها الاجتماعي.

