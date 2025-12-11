الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» تعزز إجراءات الوقاية والسلامة في «ليوا الدولي»

استعدادات الهيئة تشمل إقامة نقاط للإطفاء والإنقاذ والإسعاف (من المصدر)
12 ديسمبر 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للدفاع المدني في تأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، المقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 3 يناير 2026 بمدينة ليوا، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لضمان أعلى معايير الوقاية والسلامة في الفعاليات الكبرى التي تشهدها الإمارة. 
وأكدت الهيئة حرصها على تعزيز منظومة السلامة خلال المهرجان من خلال نشر الوعي الوقائي بين الزوار وترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات. وتشمل استعداداتها إقامة نقاط للإطفاء والإنقاذ والإسعاف، وتقديم إرشادات توعوية حول الوقاية من المخاطر وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة العامة في مواقع الفعاليات. 
وتنفذ فرق التفتيش الميداني التابعة للهيئة سلسلة من الجولات اليومية للتأكد من جاهزية مرافق المهرجان وأنظمة مكافحة الحريق، وفعالية مخارج الطوارئ وخطط الإخلاء، ونقاط التجمع، إلى جانب التحقق من التزام المنظمين بتطبيق معايير السلامة المعتمدة. كما تعمل الفرق المتخصصة على تدريب الكوادر التشغيلية في المهرجان على خطط الطوارئ لضمان سرعة الاستجابة وسلامة الزوار والمشاركين.
وأوضحت الهيئة أن مشاركتها تأتي ضمن نهجها الاستباقي في تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة في جميع الأحداث والفعاليات التي تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها، مؤكدة استمرارها في تنفيذ الجولات التفتيشية وبرامج التوعية الشاملة بما يسهم في ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز بيئة مجتمعية أكثر أماناً.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
أبوظبي
الإمارات
مهرجان ليوا الدولي
مهرجان ليوا
