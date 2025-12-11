الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«حوار وزارة الخارجية: أصوات مؤثرة» يستضيف بيل غيتس

بيل غيتس وبدر جعفر خلال الجلسة (وام)
12 ديسمبر 2025 01:22

أبوظبي (وام)

استضافت وزارة الخارجية في إطار مبادرة «حوار وزارة الخارجية: أصوات مؤثرة» بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكرسوفت ورئيس مؤسسة غيتس، الذي تحدث عن رؤيته حول دور الابتكار والتكنولوجيا في صياغة ملامح المستقبل، بالإضافة إلى جهوده الخيرية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة. 
وترأس الجلسة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
و«حوار وزارة الخارجية: أصوات مؤثرة» سلسلة من الجلسات الحوارية تنظمها إدارة الاتصال الاستراتيجي بالشراكة مع مكتب المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، تستضيف وزارة الخارجية من خلالها مؤثّرين وقادة عالميين من مختلف المجالات، لتبادل الآراء والاطلاع على مختلف مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، ومناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة.
ويجسّد توجّه دولة الإمارات نحو الاستثمار في القطاعات الناشئة والمستقبلية - وبشكل خاص التكنولوجيا المتقدمة - رؤيتها الراسخة بأهمية الاستثمار في هذه القطاعات ذات الأولوية.

وزارة الخارجية
الإمارات
بيل غيتس
مؤسسة غيتس
