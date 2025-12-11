الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي تطلق النسخة المطورة من خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر

شرطة دبي تطلق النسخة المطورة من خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر
12 ديسمبر 2025 00:14

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إطلاق النسخة المطورة من خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الالكتروني في خطوة نوعية تعزز مسار التحول الرقمي وتسهم في تبسيط إجراءات المتعاملين ودعم توجهات حكومة دبي نحو تصفير البيروقراطية من خلال توفير خدمات استباقية وسهلة الوصول.
وتتيح الخدمة للمتعاملين الاطلاع على حالتهم الجنائية والمالية في معظم البلاغات دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة أو الجهات القضائية أو الجهات المختصة بالنزاعات الإيجارية وغيرها كما تمكنهم من معرفة أي تعاميم أو بلاغات مسجلة بحقهم وتحديد الجهة المطلوبة للمراجعة في حال وجود إجراء مالي أو جنائي بما يجنبهم المواقف غير المتوقعة خاصة عند التخطيط للسفر أو إنجاز المعاملات الرسمية.

وأكدت شرطة دبي أن إطلاق النسخة المطورة يجسد التزامها بتقديم خدمات رقمية تعتمد على السلاسة والشفافية وتقلص الزمن والإجراءات المطلوبة لإنجاز المهام المرتبطة بالحالة القانونية أو المالية، وتضع راحة المتعامل في صدارة الأولويات وتعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتحول الرقمي.
ويمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو الموقع الالكتروني من خلال الدخول إلى خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر وإدخال البيانات المطلوبة للحصول على حالة ملفهم بشكل فوري.

المصدر: وام
الإمارات
شرطة دبي
