السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
طحنون بن زايد: ترأست الاجتماع الختامي لمجلس إدارة MGX

طحنون بن زايد: ترأست الاجتماع الختامي لمجلس إدارة MGX
12 ديسمبر 2025 11:57

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، الاجتماع الختامي لمجلس إدارة MGX.

 وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأست الاجتماع الختامي لمجلس إدارة MGX، حيث تم استعراض مجريات العمل خلال العام ومتابعة تطورات استثمارات الشركة في مختلف مكوّنات منظومة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مناقشة اتجاهات التطوير في المرحلة المقبلة. 
كما بحثنا سبل تعزيز العلاقات مع أبرز الشركات المؤثّرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتوسيع الشراكات الداعمة لنمو المنظومة، واستكشاف فرص جديدة تعزّز قدرة MGX على بناء منظومة عالمية متكاملة لمراكز الذكاء الاصطناعي».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
