السبت 13 ديسمبر 2025
علوم الدار

"الوطني للأرصاد": تأثر الدولة بمنخفض جوي

"الوطني للأرصاد": تأثر الدولة بمنخفض جوي
12 ديسمبر 2025 12:31

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تقريراً، حول الحالة الجوية خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري، إذ أوضح أن الدولة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوب برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي.

 

وقال المركز إنه خلال الفترة من السبت إلى الاثنين، سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية.

 

وأضاف أنه من الثلاثاء إلى الجمعة، سيتعمق المنخفض الجوي العلوي مصحوباً بكتلة هوائية باردة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة يتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على فترات وعلى شكل موجات مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال تساقط البرد على بعض المناطق.

 

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

 

وذكر أن البحر سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، ومضطرباً أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

المصدر: وام
الوطني للأرصاد
منخفض جوي
